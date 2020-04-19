Посольство США признало, что разместили по Украине массу биологических лабораторий

Посольство США в Украине сделало заявление, что Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.

Мы также работаем с нашими украинскими партнерами, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности. Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством обороны и Министерством здравоохранения чтобы всем нам жилось безопаснее.