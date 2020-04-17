Плавный выход из карантина начнется при двух условиях - рассказал Зеленский

Карантин в Украине начнет смягчаться при двух ключевых условиях.

Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, плавный выход из карантина начнется при двух условиях.

"Первое: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%. Второе: больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на половину. Спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной", - добавил Зеленский.

Он также добавил, что продолжается работа по снабжению больниц тестами для выявления коронавируса. Кроме того, до конца мая ожидается поставка 200 аппаратов искусственной вентиляции легких от украинского производителя. Также сегодня украинский самолет "Мрия" доставил рекордный медицинский груз из Китая.