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Политика Вчера, 21:37109
Суд Гааги сохранил анонимный статус 12 свидетелей по делу MH17

Окружной суд Гааги (Нидерланды) принял сегодня решение о сохранении анонимного статуса 12 свидетелей по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 на Донбассе.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что накануне адвокаты одного из четырех фигурантов дела, россиянина Олега Пулатова, подали апелляцию на решение судебного следователя об обеспечении анонимности 13 свидетелям, которым угрожает опасность. 

Сегодня окружной суд решил, что решение о сохранении анонимности 13 свидетелей было правильным, но в отношении одного из них решение судебного следователя было принято с нарушением существующих процедур. Соответственно, с этого свидетеля была снята анонимность, а его показания не могут быть использованы в суде.

"Решение судебного следователя относительно статуса 12 других свидетелей было сохранено в силе. Это значит, что личности этих свидетелей останутся засекреченными", - отметили в суде.

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