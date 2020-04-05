 

На блокировку Украиной резолюции о снятии санкций резко отреагировали в России

Политика Сегодня, 11:2418
На блокировку Украиной резолюции о снятии санкций резко отреагировали в России

Позиция украинской стороны по предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН об ослаблении санкций подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением коронавируса.

 

Об этом говорится в комментарии постпредства России при организации.

В заявлении говорится, что принятие документа об ослаблении санкций "принесло бы пользу многим развивающимся странам, которые находятся в уязвимом положении". 

"Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции... Призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела", - заявили российские дипломаты.

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