Ухудшение здоровья Ким Чен Ына прокомментировал Трамп

Президент США Дональд сомневается, что информация об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына соответствует действительности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп считает, что СМИ, распространившие подобные новости, могли использовать устаревшую информацию.

"Я думаю, что сообщения о состоянии Ким Чен Ына недостоверные. Сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны", - заявил он.

Он добавил, что у него хорошие отношения с КНДР, в частности с Ким Чен Ыном.

"Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN", - сказал глава Белого дома.