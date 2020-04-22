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Политика Сегодня, 16:0050
Назначение Саакашвили Рада рассматривать сегодня не будет

На внеочередном заседании Верховной рады в пятницу, 24 апреля, не будет рассматриваться вопрос назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

 

Об этом после заседания фракции сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, еще не завершился опрос по кандидатуре внутри фракции. 

"Я не думаю, что мы сегодня будем выносить этот вопрос на голосование. Сейчас мы еще не завершили опрос среди депутатов. Подождем завершения встречи, вопросов у депутатов было много. До встречи у нас было много депутатов, которые не определились. Соответственно, они будут иметь время. Сейчас в повестке дня этого кадрового вопроса нет. И я думаю, что он и не появится. То есть, я думаю, что нужно больше времени. Насколько я знаю, будут встречи, в том числе, и с другими фракциями", - заявила Кравчук.

Она добавила, что Саакашвили предложит провести изменения в налоговой системе. Его предложения обсуждали на заседании фракции.

"Он коснулся вопроса налогов. О том, что нужно делать налоговую реформу. В том числе, снижать налоги и отменять часть налогов. Также по поводу таможни. У него действительно хороший опыт. Ведь реформа таможни в Грузии была признана практически всеми международными экспертами как успешная", - сказала нардеп.

Кроме того, по словам замглавы фракции СН, нардепы пока не определились с поддержкой назначения Саакашвили.

"У нас есть внутреннее правило, которое должно быть 70% тех, кто положительно настроен. Пока еще нет подтверждения количественного, что есть. Но я думаю, что как раз чем больше будет личного общения, тем больше шансов у Саакашвили быть назначенным. Мне кажется, что он является определенным заложником своего медиа-образа", - сказала парламентарий.

Она добавила, что фракция определится с решением после внутрифракционного голосования.

 

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