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Политика Сегодня, 16:0746
Проект изменений в законы по противодействию коронавируса поддержал комитет Рады

Профильный комитет Рады поддержал проект изменений в законы относительно противодействия распространению коронавирусной болезни.

 

Об этом говорится в решении комитета Верховной рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, 23 апреля комитет рассмотрел законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения України противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19" № 3380. 

"Рекомендовать Верховной раде безотлагательно включить указанный законопроект в повестку дня внеочередного заседания ВРУ девятого созыва и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом как закон с последующей технико-юридической доработкой", - говорится в решении комитета.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo, Комитет  
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