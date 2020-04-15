Проект изменений в законы по противодействию коронавируса поддержал комитет Рады

Профильный комитет Рады поддержал проект изменений в законы относительно противодействия распространению коронавирусной болезни.

Об этом говорится в решении комитета Верховной рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, 23 апреля комитет рассмотрел законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения України противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19" № 3380.

"Рекомендовать Верховной раде безотлагательно включить указанный законопроект в повестку дня внеочередного заседания ВРУ девятого созыва и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом как закон с последующей технико-юридической доработкой", - говорится в решении комитета.