 

До конца мая в Польше не откроют школы и детсады

Политика Сегодня, 18:0955
До конца мая в Польше не откроют школы и детсады

Правительство Польши приняло решение о том, что все школы и детские сады в стране будут закрыты в связи с карантином как минимум до 24 мая.

 

Об этом сообщает RMF24.

Согласно решению правительства, вступительные экзамены начнутся в школах с 8 июня и завершатся 29 июня. Экзамены для восьмых классов пройдут 16-18 июня. 

"В связи со вспышкой коронавируса правительство пришло к выводу, что условия не позволяют возобновить работу школ, детских садов и детских садов. Эти объекты будут закрыты до 24 мая. Министр образования Дариуш Пионтковский подчеркнул, что учащиеся начальных, средних и средних школ продолжают обучение в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

Спустя несколько дней правительство Польши планирует предоставить подробную информацию о возможном снятии ограничений с учебных заведений.

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Теги: news, новости, Украина, Польша, школы, детскиесады, 7dniv, 7dnivinfo  
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