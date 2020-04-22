Голосование за назначение Саакашвили может вообще не состояться

Голосование в Верховной раде за назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам может вообще не состояться.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гость из прошлого: как у Зеленского хотят договориться с МВФ и зачем ему Саакашвили".

В частности, по словам нескольких собеседников РБК-Украина во фракции "Слуга народа", многие члены их фракции выступают против назначения Саакашвили, поэтому до голосования дело может и вовсе не дойти.

"Голосование за Саакашвили может состояться либо на следующем пленарном заседании, либо, второй вариант, никогда. Это - если не будет поддержки внутри фракции и Верховной рады", - заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Он также считает, что лучше бы Саакашвили стал советником президента Владимира Зеленского.

"На той должности, на которую претендует Саакашвили, он все равно не сможет реализовать запланированное - у него не будет таких полномочий", - добавил нардеп.

Напомним, сам Саакашвили надеется, что Рада проголосует за его назначение в правительство Дениса Шмыгаля 30 апреля.