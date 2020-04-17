ОП-ЗЖ зарегистрировала законопроект о списании задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, возникшей на 1 января 2020 года

Депутаты-оппозиционеры зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О списании задолженности населения за поставки природного газа, централизованное отопление и снабжение горячей воды, снабжения электрической энергии, сформировалась состоянию на 1 января 2020 года» (рег. номер 3323), который будет способствовать восстановлению социальной справедливости в Украине.

«Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги выросла с 11,9 млрд грн. на начало 2014-го до 63,7 млрд грн. на начало 2020 года. Эта негативная тенденция сохраняется и в текущем году и, учитывая реальную угрозу масштабного экономического кризиса, обусловленного распространением с марта 2020-го пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), может приобрести неконтролируемый характер уже в ближайшем будущем. Продолжение антисоциальной практики шокирующего роста тарифов и цен в сфере ЖКХ несет реальные угрозы дальнейшего сокращения реальных доходов и благосостояния украинских граждан, ухудшение их платежеспособности и потребительских расчетов, обострение кризиса неплатежей и социального положения в государстве», - говорится в документе.

Согласно обнародованному в апреле 2019 г. Министерством экономического развития и торговли Украины «Консенсус-прогноза» (пересмотр прогноза с учетом влияния распространения пандемии COVID-19 ожидается в начале мая 2020-го) о перспективах развития Украины, рост тарифов на энергоносители и коммунальные услуги для населения (декабрь к декабрю) составит:

в 2019 г.: на природный газ - 15%, горячую воду и отопление - 20%, электроэнергию - 15%;

в 2020 г.: на природный газ - 20%, горячую воду и отопление - 15%, электроэнергию - 18,9%;

в 2021 г.: на природный газ - 14%, горячую воду и отопление - 11,5%, электроэнергию - 20%.

Учитывая это, принятие данного законопроекта, по мнению оппозиционеров, будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе и уменьшит долговую нагрузку на наиболее незащищенные категории населения в вопросе оплаты отдельных видов жилищно-коммунальных услуг.

Авторы законопроекта - народные депутаты Королевская Н.Ю., Солод Ю. В., Иоффе Ю. Я., Нимченко В.И., Шуфрич Н.И.