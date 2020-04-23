Новые стандарты жизни после ослабления карантина анонсировали В Кабмине

После ослабления карантинных мер Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, с новым социальным поведением.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Как отметил премьер, ослабление карантинных ограничений не означает, что угроза пройдет.

"Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - отметил он.

По прогнозу Шмыгаля, украинцы будут вынуждены выполнять следующие действия:

избежание скоплений людей,

обеспечение соблюдения дистанции в помещении не менее 1,5 метра,

обработка поверхностей в помещении, где происходит социальное взаимодействие,

использование защитных масок и перчаток в местах в местах скопления людей,

обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, премьер рассказал о переходе к "бесконтактной экономике", которая предусматривает: