Новые стандарты жизни после ослабления карантина анонсировали В Кабмине

После ослабления карантинных мер Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, с новым социальным поведением.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.
Как отметил премьер, ослабление карантинных ограничений не означает, что угроза пройдет.
"Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - отметил он.
По прогнозу Шмыгаля, украинцы будут вынуждены выполнять следующие действия:
- избежание скоплений людей,
- обеспечение соблюдения дистанции в помещении не менее 1,5 метра,
- обработка поверхностей в помещении, где происходит социальное взаимодействие,
- использование защитных масок и перчаток в местах в местах скопления людей,
- обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, премьер рассказал о переходе к "бесконтактной экономике", которая предусматривает:
- онлайн-продажи
- распространение безналичных платежей,
- бесконтактную доставку,
- специальное обслуживание в супермаркетах,
- специальное обслуживание в кафе и ресторанах.