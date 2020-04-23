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Политика Сегодня, 16:2774
Цены на газ для населения спрогнозировал Коболев

Цены на газ для населения в апреле 2020 года по сравнению с началом года упали на 38%, и ожидается дальнейшее падение цен.

 

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал в интервью телеканалу "Украина 24".

Коболев напомнил, что только в апреле цена газа для населения упала на 15%. 

"Мы ожидаем, что в следующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать насколько, поэтому сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы увидели недавно отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентный. Поэтому можно ожидать, что и на газ на европейских рынках, к которым сейчас подключена Украина, в мае будет несколько меньше", - сказал он.

В то же время, Коболев пока не берется прогнозировать, на сколько упадет цена на европейских рынках. "Будем точно знать уже в мае", - добавил он.

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Теги: news, новости, Украина, Коболев, 7dniv, 7dnivinfo, Газ, цены  
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