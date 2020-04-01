Скорость распространения коронавируса в областях показали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения опубликовали график скорости распространения коронавируса в областях Украины, которые являются лидерами по заболеваемости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус в цифрах".
Так, по данным ведомства, первый случай заражения коронавирусом подтвержден 3 марта в Черновицкой области. После этого заболевание стало быстро распространяться в Киеве. Сейчас Черновицкая область (1308) и Киев (1159) находятся на первом месте по количеству случаев заболевания COVID-19.
Также среди областей с самым большим показателем заболеваемости:
- Ивано-Франковска (700);
- Тернопольская (565);
- Киевская (519);
- Ровенская (483);
- Винницкая (377);
- Житомирская (337);
- Львовская (317);
- Кировоградская (306).
"Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек. Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина", - добавили в ведомстве.