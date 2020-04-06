 

Языковой закон должен быть лишен любой конъюнктуры - заявил Порошенко

Политика Вчера, 20:5278
Языковой закон должен быть лишен любой конъюнктуры - заявил Порошенко

Работа над языковым законом длилась несколько лет, чтобы документ стал максимально сбалансированным, а его принятие сознательно вынесли за пределы избирательной кампании.

 

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook, по случаю годовщины принятия закона, передает РБК-Украина.

"Язык - не тема для спекуляций. Всегда придерживался мнения, что стратегический для Украины закон должен быть лишен всякой конъюнктуры. Так, после нескольких веков тотальной русификации, закон о государственном языке должен был совершить и закрепить расцвет украинского языка" - написал Порошенко. 

Порошенко подчеркнул, что языковой омбудсмен Татьяна Монахова подала в отставку, потому что правительство не обеспечило ее условиями для работы.

"Сейчас ответственность за провал этой работы перекладывают на разработчиков Закона о языке. Хотя Закон четко установил, что правительство в течение 6 месяцев должно создать все условия для деятельности Уполномоченного по защите государственного языка", - добавил Порошенко.

По его мнению, такая ситуация четко показывает отношение действующей власти к поддержке и развитию украинского языка.

"Но наш язык был и остается залогом национальной безопасности и государственного единства. Спасибо всем, кто работал и работает над соблюдением Закона о языке. Его роль в современной истории Украины трудно переоценить. Надеюсь, что на должность языкового омбудсмена придет умный, активный и принципиальный человек, который будет работать ради сохранения нашей национальной идентичности и защитит один из главных государственных инструментов", - резюмировал Порошенко.

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