Об активной деятельности Ким Чен Ына заявили в КНДР

Государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

В сообщении радиостанции говорилось о том, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиен". В какой форме была передана благодарность, не уточняется.

В то же время испанский активист, руководитель Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил в Twitter, что слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности. .

"Это официально: информация о тяжелом состоянии здоровья нашего лидера Ким Чен Ына ложная и злонамеренная. Спасибо за беспокойство, но умоляю журналистов, чтобы они проверяли источники информации и были менее сенсационными", - написал Као де Бенос.

Као де Бенос называет себя специальным представителем Комитета по внешним культурным связям КНДР. В СМИ он фигурирует как активист, поддерживающий политический курс Северной Кореи и продвигающий контакты с этой страной и часто бывает в КНДР.