Коронавирусом в Украине заразились почти 1700 медиков

В Украине зарегистрировано почти 1700 случаев инфицирования коронавирусом среди медицинских работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной службы здоровья.

Так, по состоянию на утро 26 апреля, COVID-19 диагностировали у 1676 медиков. За сутки подтвердили 101 случай заражения.

В Черновицкой области больше всего больных среди медицинского персонала - 236 человек. В целом география распространения вируса в регионах Украины выглядит так: