Около 250 аграриев перекрыли дорогу из-за закрытия рынков в Херсонской области

В Херсонской области около 250 фермеров перекрыли дорогу в знак протеста против закрытия рынков во время карантина в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

На данный момент известно о нескольких сотнях протестующих. Аграрии перекрыли дорогу и требуют возобновить работу рынков, на которых они реализовывали свою сельхозпродукцию. На месте инцидента много полиции и автозаков, но правоохранители пока не предпринимают никаких действий.

Глава области Юрий Гусев прокомментировал ситуацию с перекрытием дороги и массовым нарушением карантина в регионе. По его словам, сейчас активно изучаются предложения профильных ассоциаций и объединений предпринимателей по тем мерам, которые будут способствовать выживанию бизнеса на карантине.

"Если есть предложения по развитию АПК Херсонщины - прошу направлять их официально в мой адрес. Также я готов встретиться с инициативными группами фермеров и сельхозпроизводителей отдельно, но с соблюдением всех карантинных мероприятий", - заявил Гусев.



