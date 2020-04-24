 

Главу налоговой без конкурса разрешил назначить Кабмин

Политика Сегодня, 20:3740
Главу налоговой без конкурса разрешил назначить Кабмин

Кабинет министров Украины разрешил осуществить назначение на должность главы Государственной налоговой службы без конкурса.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Так, правительство согласилось с предложением министра финансов и позволило назначить главу налоговой службы путем заключения контракта о прохождении госслужбы. 

"Согласиться с предложением министра финансов Украины Марченко о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в тексте распоряжения.

Первый заместитель министра финансов был уполномочен провести собеседование с кандидатами.

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Теги: news, новости, Украина, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo  
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