C необходимостью реформирования ВОЗ согласились Трамп и Макрон

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон согласились, что необходимо реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя Белого дома Джадда Дира.

Отмечается, что Трамп и Макрон обсудили позитивные события в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в открытии мировой экономики.

"Два лидера выразили надежду на скорейшее... обсуждение ответа ООН на пандемию. Президент Трамп и президент Макрон согласились с необходимостью реформирования Всемирной организации здравоохранения. Два лидера также обсудили важные региональные и двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус надеется, что администрация президента США пересмотрит вопрос о приостановлении финансирования организации.