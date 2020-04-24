Как появилась идея пригласить Саакашвили в Кабмин - рассказали у Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что предложение пригласить Михаила Саакашвили в правительство возникло на одном из совещаний с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вся президентская рать: как Зеленский формирует команду власти и кто ему в этом помогает".

Ермак в комментарии РБК-Украина отметил, что "не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним", но уточнил, что давно знаком с экс-президентом Грузии.

"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком", - сказал он.