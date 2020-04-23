Кличко отреагировал на задержание своего зама

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение в отношении замглавы КГГА Владимира Слончака принял.

Об этом он заявил на своем Telegram-канале.

Кличко отметил, что сегодня все будет оформлено документально.

"Решение в отношении заместителя главы КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером", - написал он.

Отметим, речь идет о том, что вчера задержали Слончака после нападения на полицейского. Ситуация была следующая: правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. В автомобиле были замглавы КГГА и замглавы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. После этого Слончак якобы набросился на полицейского и его задержали.