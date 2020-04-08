Карантин в Британии планируют смягчить

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может объявить об ослаблении карантина, введенного для борьбы с коронавирусом.

Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на соратников премьера.

Как отмечается, об этом могут объявить уже на этой неделе, а в понедельник утром Джонсон проведет заседание штаба по борьбе с коронавирусом. В частности, премьер-министр выступает за смягчение карантина, если это не будет противоречить рекомендациям врачей.

"Говорить об отмене ограничений пока будет неправильно, нам нужно обсудить изменения в ранее введенных ограничениях", - сказал один из соратников Джонсона.