Рост числа зараженных коронавирусом военных зафиксировали в ВСУ

В Вооруженных силах Украины выявили 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, за сутки - 6 новых случаев.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Вместе с тем, за все время выздоровели 18 человек и умерли 2 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) сейчас - 361 лицо. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайших 3 суток, - 117 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. 2-е больных находящихся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона - 2 военнослужащие), в Харьковской области - 4 военнослужащие лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Вчера был один новый случай заражения коронавирусом в ВСУ.