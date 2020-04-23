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Политика Сегодня, 13:4863
Видео нападения Слончака на полицейского было опубликовано

В сети появилось видео нападения Владимира Слончака на патрульного полицейского в Киеве.

 

Видео опубликовано в Facebook Патрульной полиции Украины.

В полиции отметили, что остановили автомобиль, в котором находился заместитель главы КГГА Слончак, поскольку машина ехала с выключенными фарами. В ходе общения с женщиной-водителем у нее заметили явные признаки алкогольного опьянения. При этом Слончак в ходе общения с инспекторами пытался их запугать. 

На видео зафиксировано общение полицейских с чиновником, а также потасовка.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на инцидент со своим заместителем и уволил его.

"Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет", - заявил он.

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Теги: news, новости, Украина, Слончак, 7dniv, 7dnivinfo  
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