Раду принять закон о суррогатном материнстве просит МВД

Верховная рада должна законодательно урегулировать вопрос суррогатного материнства, чтобы исключить продажу детей за границу.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Замглавы МВД отметил, что на днях сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми совместно с управлением уголовного розыска столичного главка и следователями Печерского управления полиции пресекли деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу.

Он подчеркнул, что такая преступная схема стала возможной, потому, что в Украине полноценно не урегулирован вопрос суррогатного материнства.

"Оно прямо не запрещено законом, и поэтому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариального удостоверения такого договора не требуется. Однако продажа новорожденного ребенка - это полный состав преступления, предусмотренный статьей 149 Уголовного кодекса "торговля людьми", - сказал Геращенко.

Замминистра заявил о необходимости урегулирования данного вопроса парламентом.

"Если да (разрешено суррогатное материнство, - ред.), то необходимо принимать закон о суррогатном материнстве, в котором необходимо предусмотреть необходимые меры по защите прав и интересов всех сторон и главное - новорожденного ребенка. Нужно определить - мы позволяем суррогатное материнство только для граждан Украины? Или позволяем украинским женщинам продавать выношенных ними в своей утробе детей за границу? Если нет, тогда нужно запретить в принципе суррогатное материнство, предусмотрев прямую ответственность за такое деяние", - сказал чиновник.