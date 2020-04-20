 

Мэра Покрова суд отпустил на поруки

Политика Сегодня, 22:3241
Мэра Покрова суд отпустил на поруки

Красногвардейский районный суд Днепра отпустил на поруки подозреваемого в хищении государственных средств мэра города Покров Александра Шаповала.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Днепра Бориса Филатова.

По словам Филатова, Шаповала освободили в зале суда под личное обязательство нескольких городских голов. 

"Отбили Сашу. Ни ареста, ни залога. Выпустили из зала суда под поручительство моё и других мэров. Судье честь", - сообщил Филатов.

Напомним, 25 апреля в городе Покров Днепропетровской области Национальная полиция разоблачила городского голову Александра Шаповала и других чиновников на якобы хищении государственных средств на 1,3 миллиона гривен. По данным силовиков, кроме Шаповала, к схеме причастны также руководитель и работник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства города, а также два гражданских лица. Всем сообщили о подозрении.

Сегодня проходил суд относительно избрания меры пресечения Шаповалу в указанном деле. Отметим, что после задержания Шаповала несколько сотен жителей Покрова вышли в его поддержку на центральную площадь.

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