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Политика Сегодня, 23:1130
Судья Конституционного Суда готов пожертвовать больницам почти всю свою месячную зарплату и призывает украинских юристов присоединиться к его инициативе

Сайт суд.уа сообщает, что судья КСУ Василий Лемак приобрел для больниц 1000 респираторов высшего уровня защиты и выделит 300 000 грн на нужды больниц.

 

Напомним, что у судей Конституционного суда Украины, зарплаты неоправданно высокие. У них зарплаты почти как у судей Верховного суда США и достигают до 400 тысяч гривен и выше.
Сейчас проблемой номер один в борьбе с COVID-19 является защита самого врача. Об этом заявил на своей странице в фейсбуке судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак и призвал украинских юристов - не только судей (которые уже предоставляют такую ​​помощь), но и прокуроров, адвокатов помогать открыто. В частности, он приобрел для больниц 1000 респираторов высшего уровня защиты и выделит 300 000 грн на нужды больниц.

«Взял неиспользованный отпуск за прошлый год (за полтора месяца) и уже неделю занимаюсь тем, что изучаю самые насущные потребности больниц, благодаря добровольным помощникам на местах. Проблемой номер один на сегодня в борьбе с COVID-19 является защита самого врача. Не мог не среагировать. По просьбе главных врачей приобрел для больниц 1000 респираторов высшего уровня защиты. Это первый шаг и не откажу дополнительно и вдвое больше - на самом деле самое необходимое с целью, чтобы врач на работе чувствовал себя безопасно. Не делаю этого молча только потому, что для публичного лица скрыть это невозможно в принципе. И идея другая. Помогать людям - это так классно. Я знаю, что многие мои коллеги и в нашем суде, и в Верховном суде, и в других судах делают так же. И я хочу, чтобы таких коллег (и не только судей, но и прокуроров, адвокатов) с каждым днем ​​было все больше. Это нужно врачам и в конце - всем нам. Все мы под Богом и нет сомнений, что Справедливость в такое время воплощена именно в спасении человеческой жизни », - подчеркнул он.

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