Трамп заявил что знает новости о состоянии Ким Чен Ына но разглашать не может

Об этом американский лидер сказал во время брифинга в Белом доме в понедельник, 27 апреля.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него появилась информация относительно состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Трамп добавил, что надеется, что у главы КНДР все в порядке, однако раскрывать больше информации американский президент не стал.

"У меня есть хорошая идея, но я не могу говорить об этом сейчас. Я надеюсь, что он в порядке, у меня есть информация о его здоровье. Скоро вы тоже узнаете правду".

Ранее главный советник по вопросам внешней политики президента Южной Кореи Мун Чун Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров".