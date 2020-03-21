Названа дата проведения внеочередного заседания в Раде

Внеочередное заседание Верховной рады состоится в четверг, 30 апреля.

Об этом сообщил депутат ВР от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegaram-канале.

По его словам, начало заседания запланировано на 13:00.

"В связи с тем что многим мажоритарщикам нужно успеть вернуться в Киев, заседание назначено на четверг (30/04). Начало заседания в 13:00", - написал парламентарий.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что назначение Михаила Саакашвили в Кабинет министров отсутствует в повестке дня внеочередного заседания Верховной рады. Он отмечал, что проведение заседания запланировано на четверг, 30 апреля. При этом парламентарий не исключил, что вопрос может быть добавлен в повестку по инициативе Офиса президента.