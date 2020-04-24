Профильный комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах, который позволит уволить Артема Сытника с должности главы НАБУ. Соответствующее решение принято на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент РБК-Украина.
принять закон, который позволит уволить Сытника комитет рекомендует Раде
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