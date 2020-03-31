Скорое завершение расследования убийства Гандзюк разъяснили в Офисе генпрокурора

В Офисе генпрокурора разъяснили завершение расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба ОГУ.

В ОГУ сообщили, что прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта.

"Поскольку в ходе досудебного расследования следствием и прокуратурой использовано полный спектр следственных и процессуальных действий, направленных на установление объективной истины в этом непростом и достаточно длительном деле, прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, имеющийся остаток срока досудебного расследования необходим для обеспечения продления относительно другого подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей на период ознакомления его с материалами досудебного расследования и начала рассмотрения дела судом.