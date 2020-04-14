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Политика Сегодня, 16:4557
Закон о рынке земли подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2178-10 о рынке земли. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон предусматривает:

  • документ вступит в действие с 1 июля 2021 года;
  • первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки;
  • после этого - следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки;
  • земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут;
  • продажа иностранцам - после референдума.

При этом до 1 января 2024 года:

  • граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью до 100 га. Указанное ограничение не распространяется на земучастки, приобретенные в собственность гражданином до вступления в силу абзацем;
  • запрещается купля-продажа или иным способом отчуждение в пользу юрлиц земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к землям для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земучастков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме перехода к банкам права собственности на земельные участки в качестве предмета залога, передачи земельных участков по наследству, обмена земельного участка на другой с одинаковой нормативной денежной оценкой, или если разница между нормативной денежной оценкой которых составляет не более 10% и отчуждение земельных участков для общественных нужд.

Закон предусматривает, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

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