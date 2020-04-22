Расследование дела Пашинского завершило ГБР

По данным следствия, 31 декабря 2016 во время конфликта с участием Пашинского он выстрелил из пистолета марки Glock 19, в результате чего был ранен мужчина.

Пострадавший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Повреждения были квалифицированы как тяжкие, после них наступила инвалидность.

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу экс-нардепа Сергея Пашинского, который устроил стрельбу с пострадавшим в декабре 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

"Стороне защиты сообщили о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам. После выполнения требований, предусмотренных статьей 290 УПК Украины, обвинительный акт будет направлен в суд. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - говорится в сообщении.

Речь идет об инциденте в новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год. Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу в ходе вспыхнувшего на бытовой почве конфликта. Бывший нардеп утверждал, что действовал в рамках самообороны. Пострадавший заявлял, что Пашинский стрелял в него сверху, а не с положения лежа.