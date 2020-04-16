 

Главное препятствие при подготовке обмена пленными назвал Ермак

Политика Сегодня, 18:1250
Главное препятствие при подготовке обмена пленными назвал Ермак

Составление списков на обмен пленными осложняется тем, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не допускают представителей Красного Креста.

 

Об этом на встрече с семьями пленных заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает сайт президента.

По его словам, власти работают над возвращением всех пленных украинцев. Он также отметил, что согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста. 

"Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию, - напомнил Ермак.

На встрече с родными пленных также поднимался вопрос перезапуска работы комиссии по поиску пропавших без вести, куда должны войти представители их семей.

Напомним, 16 апреля состоялся первый в 2020 году обмен пленными на Донбассе, в рамках которого Украина освободила 20 человек. Как заявил РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, следующий обмен может пройти через месяц-полтора.

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