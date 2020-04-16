Под домашний арест отправили Слончака

Бывший заместитель киевского городского головы Владимир Слончак отправлен под домашний арест за нападение на полицейского.

Трансляция заседания Соломенского райсуда Киева велась на YouTube "Судебной власти Украины".

На суде представители прокуратуры просили круглосуточный домашний арест для Слончака за агрессивное нападение на патрульного. В итоге суд удовлетворил ходатайство частично, отправив его под ночной домашний арест.

Сам подозреваемый в нападении заявлял, что полицейские превышали полномочия при задержании автомобиля, в котором он находился.

"Применить меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, запретив ему в промежуток времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье", - зачитал решение судья.