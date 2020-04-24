Премьер министр заявил что есть три сценария, как жить в условиях пандемии

Для ослабления карантинных ограничений в Украине, введенных из-за распространения коронавируса, страна должна успешно пройти пик заболевания.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, пик инфицирования COVID-19 в Украине ожидается в начале мая.

"Мне пишут многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", – подчеркнул Шмыгаль.

Также глава Кабмина перечислил три сценария, "как жить дальше в условиях пандемии".

"Первый – это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делают Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час в выходные, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9.00 до 14.00. Такой сценарий точно не для нас. Второй вариант – либеральный. Вернуться к привычной жизни и открыть все учреждения. Последовать примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18,6 тыс. случаев заболеваний и зафиксировано более 2100 смертей. То есть летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине", – отметил премьер.

По его словам, постепенное снятие ограничений даст возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек быстро их локализовать.

"И третий сценарий – это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делают большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине", – резюмировал Шмыгаль.