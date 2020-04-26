Полиция с проверкой навестила ресторан нардепа Николая Тищенко

Вчера, 27 апреля, в СМИ появилась информация о том, что ресторан народного депутата Украины Николая Тищенко "Велюр", который находится на ул.Льва Толстого, принимает посетителей.

В связи с этим сотрудники Голосеевского управления полиции сегодня, 28 апреля, с проверкой выехали по данному адресу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как рассказал сотрудник полиции Андрей Вернигора, по прибытию администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь.

"В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - рассказал он.

Напомним, что за нарушение карантинных норм законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность. По ст. 44-3 предусмотрен штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн, а по ст. 325 Уголовного кодекса за нарушение санитарных правил и норм предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.