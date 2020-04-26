Руководителя Госаудитслужбы назначил Кабмин

Кабинет министров назначил Геннадия Плиса новым руководителем Государственной аудиторской службы.
Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании, сообщает РБК-Украина.
Согласно распоряжению правительства № 456-р Плиса назначили на должность путем заключения контракта о прохождении государственной службы.
"Согласиться с предложением Министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность Председателя Государственной аудиторской службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в сообщении.