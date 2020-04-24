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Политика Сегодня, 16:3227
Рассматривать в четверг закон, который разрешит увольнение Сытника Рада не будет

В четверг, 30 апреля, Верховная рада не будет рассматривать законопроект, который позволит уволить Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины.

 

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Верховной раде.

Ранее соответствующий законопроект поддержал профильный комитет. 

"Этого вопроса нет в повестке дня", - сообщил источник.

Кроме того, в парламенте уже собрано 150 подписей народных депутатов для инициирования внеочередного заседания парламента на 30 апреля. Так, по словам собеседника, информация о созыве заседания и утверждена повестка дня появятся в ближайшее время. В частности, в повестку дня вошло всего 17 вопросов.

Напомним, ранее правоохранительный комитет рекомендовал ВР принять за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах, который позволит уволить Сытника.

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