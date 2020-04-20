С Микитася ВАКС взыскал 30 млн залога

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 30 млн гривен залога, внесенного бывшим президентом "Укрбуда" Максимом Микитасем в деле о злоупотреблениях недвижимостью Национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что ранее суд взыскал 35 млн гривен залога с "короля контрабанды" за нарушение обязательств во время действия меры пресечения.

"Это первые в истории нашей страны случаи взыскания залогов такого размера. Офис президента искренне верит, что вскоре граждане Украины увидят и первые приговоры по делам о топ-коррупции. Ведь ВАКС был создан именно для преодоления коррупции среди чиновников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВАКС отказался арестовывать бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася. Суд отказал прокурору САП в применении к Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей.