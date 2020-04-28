 

В силу вступил один из пунктов закона о рынке земли

Политика Сегодня, 17:2352
В силу вступил один из пунктов закона о рынке земли

Закон о рынке земли начнет действовать в Украине с 1 июля 2021 года, однако один из пунктов документа вступил в силу сегодня, 30 апреля.

 

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, согласно заключительных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения", документ вступает в силу с 1 июля 2021 года. Однако пункт второй этого раздела вступает в силу со дня опубликования документа.

Этот пункт предусматривает, что Кабинету министров Украины в шестимесячный срок со дня опубликования этого закона поручено:

  • разработать и утвердить порядок осуществления финансовой поддержки граждан и юридических лиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения;
  • разработать и подать в Раду проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о создании в составе специальных фондов государственного и местных бюджетов Фонда развития сельских территорий, средства из которого направляются на расходы развития: инфраструктуры, энергосбережения, образования и медицины в сельской местности и реализацию государственных программ развития малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом;
  • обеспечить пересмотр и приведение соответствующими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.

Напомним, в четверг, 30 апреля, закон о рынке земли был опубликован в издании "Голос Украины".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рынок, Земли, Закон, 7dniv, 7dnivinfo  
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО

Новости по теме

Закон о рынке земли подписал Зеленский
Закон о рынке земли подписал Зеленский
28-апр-2020, 16:45
Подписание закона о рынке земли заблокировали в Раде
Подписание закона о рынке земли заблокировали в Раде
13-апр-2020, 17:27
Закон об изменениях в бюджет-2020 по питанию военных вступил в силу
Закон об изменениях в бюджет-2020 по питанию военных вступил в силу
3-апр-2020, 10:00
Подписание закона о рынке земли заблокировали в Раде
Подписание закона о рынке земли заблокировали в Раде
31-мар-2020, 13:02
Изменения Зеленского в закон о нацбезопасности были опубликованы
Изменения Зеленского в закон о нацбезопасности были опубликованы
14-мар-2020, 09:25

Последние новости

19:58
События
Коронавирус подтвердили у премьера России
18:32
Политика
Ограничения на городской транспорт для работающих сняли Черкассы
18:30
Политика
Несмотря на запрет Кабмина Черкассы открывают магазины и парки
17:27
Политика
Подозрение в деле Гладковского объявили экс-руководству Минобороны
17:25
Политика
Изменения в госбюджет-2020 по кредитам Кабмин предлагает ВР
17:23
Политика
В силу вступил один из пунктов закона о рынке земли
17:21
Политика
Говорить с украинцами на оккупированном Донбассе готова Украина - заявил Кулеба
17:19
Политика
Подготовить план выхода из карантина поручил Зеленский
17:17
Политика
Госфинансирование партии "Слуга народа" остановило НАПК
17:15
События
Женщине, которую задержали сегодня по делу жестокого убийства ребенка в Харькове, грозит пожизненное лишение свободы
17:06
Политика
Виктор Медведчук: Дальнейшее сохранение полуколониального статуса означает для Украины крах экономики
17:05
Политика
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ запустила СММ-проект ко Дню Победы
15:34
Политика
Репрессии против украинцев в ​​РФ осудила Рада
15:31
События
Вакцинацию из-за COVID-19 ВОЗ призывает страны не прекращать
15:19
Политика
На согласовании вопросов по Донбассу с "ДНР/ЛНР" настаивает Кремль
14:50
События
Полные штаммы коронавируса глубоко в легких остаются даже после выздоровления пациента
14:16
Политика
На повторное первое чтение направить закон "О медиа" рекомендуют Раде
14:13
События
Полиция Харькова расследует жестокое убийство ребенка, задержана мать девочки
12:30
События
В Нью-Йорке обнаружили четыре грузовика с разлагающимися трупами
12:23
События
После срабатывания автоматики на Ровенской АЭС отключился атомный блок

Новости ТОП-7

Украинский боксёр Гвоздик считает, что в США всем ходить в туалет на Украину. А русских сделал врагами Порошенко чтобы спокойно грабить нашу страну.16127
На предложение Шмыгаля отправить безработных на строительство дорог прокомментировал Разумков8990
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.04 (состоянием на 09:00)2894
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.04 (состоянием на 09:00)2625
Ресторан Велюр нардепа Тищенко замуровал Олег Ляшко849
Судья Конституционного Суда готов пожертвовать больницам почти всю свою месячную зарплату и призывает украинских юристов присоединиться к его инициативе341
"Такой формулировки как временный министр нет" - Разумков об Авакове252

Досуг

Для чего нужна оснастка станка при обработке металлических деталей
Для чего нужна оснастка станка при обработке металлических деталей
В технологии машиностроения заготовки, подлежащие обработке, называются заготовками. Важнейшим параметром детали является ее геометрическая форма...
Сегодня, 17:4952
ТОП-5 полезных электроинструментов для ремонта
ТОП-5 полезных электроинструментов для ремонта
Середина весны – наверное, самый лучший период для ремонта в квартире или на даче. Конечно, можно смело доверить это дело специалистам, но если Вы имеете некоторые навыки или хотите попробовать себя в этой работе, без надежных электроинструментов dам точно не обойтись.
Сегодня, 12:1981
10 неизвестных фактов о Кристине Асмус
10 неизвестных фактов о Кристине Асмус
Кристина Асмус, жена Харламова, время от времени делится со своими поклонниками в Инстаграме интересными фактами из личной жизни
Сегодня, 12:1773
Оникс в дизайне интерьера
Оникс в дизайне интерьера
Одним из отличных способов сделать дизайн интерьера особенным, богатым и изысканным – использовать для отделки оникс, который способен идеально подчеркнуть эксклюзивность и уникальность той или иной комнаты.
Вчера, 18:23127
Максим Иванчук: почему у мужчин возникает гинекомастия? – Отзывы пластического хирурга
Максим Иванчук: почему у мужчин возникает гинекомастия? – Отзывы пластического хирурга
Наверняка многие из вас слышали о таком заболевании как “гинекомастия у мужчин”. В этом материале мы попробуем разобраться с причинами появления, а также способами от его избавления
Вчера, 11:44146
Интернет-магазин «Подушка»: комплекты постельного белья для всей семьи
Интернет-магазин «Подушка»: комплекты постельного белья для всей семьи
Постельное белье можно отнести к товарам первой необходимости
28-апр-2020, 20:13169

События

Коронавирус подтвердили у премьера России
Коронавирус подтвердили у премьера России
Михаил Мишустин ушел на самоизоляцию
Сегодня, 19:5831
Женщине, которую задержали сегодня по делу жестокого убийства ребенка в Харькове, грозит пожизненное лишение свободы
Женщине, которую задержали сегодня по делу жестокого убийства ребенка в Харькове, грозит пожизненное лишение свободы
Полиция открыла дело по факту умышленного убийства малолетнего ребенка
Сегодня, 17:1576
Вакцинацию из-за COVID-19 ВОЗ призывает страны не прекращать
Вакцинацию из-за COVID-19 ВОЗ призывает страны не прекращать
В первую очередь, необходимо продолжать иммунизацию от кори
Сегодня, 15:3143
Полные штаммы коронавируса глубоко в легких остаются даже после выздоровления пациента
Полные штаммы коронавируса глубоко в легких остаются даже после выздоровления пациента
Вирус, который находится глубоко в легких, не можно обнаружить обычными методами тестирования
Сегодня, 14:5063
Полиция Харькова расследует жестокое убийство ребенка, задержана мать девочки
Полиция Харькова расследует жестокое убийство ребенка, задержана мать девочки
Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры
Сегодня, 14:1384
В Нью-Йорке обнаружили четыре грузовика с разлагающимися трупами
В Нью-Йорке обнаружили четыре грузовика с разлагающимися трупами
Они стояли возле похоронного бюро в Бруклине и использовались для хранения десятков тел из-за нехватки места в морге
Сегодня, 12:30133
7 Днів