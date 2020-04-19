 

Несмотря на запрет Кабмина Черкассы открывают магазины и парки

Политика Сегодня, 18:3045
Несмотря на запрет Кабмина Черкассы открывают магазины и парки

Городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение исполнительного комитета черкасской мэрии.

Согласно документу, работать разрешат только тем предпринимателям, которые будут придерживаться противоэпидемических требований законодательства.

Так, с 1 мая в городе разрешили работать:

  • магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
  • мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу,
  • парикмахерским и салонам красоты, салонам для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонам ритуальных услуг, проектным организациям;
  • рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
  • летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;
  • объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок

Также жителям Черкасс разрешили посещать парки, скверы, учреждения и аттракционы, размещенные на этих территориях.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Черкассы, 7dniv, 7dnivinfo, Коронавирус  
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