Ограничения на городской транспорт для работающих сняли Черкассы

Несмотря на карантин в Украине, Черкассы сняли ограничения на общественный транспорт для всех работающих.

Об этом говорится в сообщении Черкасского городского совета.

Сообщается, что город разрешил пользоваться общественным транспортом всем, кому необходимо ездить на работу.

"Мы откорректируем свое предыдущее решение в соответствии с постановлением Кабмина №211. Подчеркиваю: люди из групп риска, неработающие граждане, пенсионеры, школьники и т.д. должны воздержаться от пользования общественным транспортом на время карантина", - отметил заместитель мэра Игорь Волошин.

Согласно решению, в городском электрическом и автомобильном транспорте, который выполняет регулярные пассажирские перевозки на маршрутах Черкасс, разрешается перевозить работников всех предприятий и учреждений, независимо от формы собственности. При этом запрещается перевозить стоячих пассажиров.

Пассажиры должны иметь маски и перчатки, а также удостоверение работника своего предприятия или учреждения.