 

Требования для работы продовольственных рынков назвали в КГГА

Политика Вчера, 22:2150
Требования для работы продовольственных рынков назвали в КГГА

Продовольственные рынки в Киеве будут открываться постепенно и только при условии обеспечения противоэпидемических требований, предусмотренных карантином в Украине.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, по состоянию на 30 апреля в Киеве ни один из агропродовольственных рынков не готов к возобновлению работы, ведь не смог обеспечить выполнение противоэпидемических требований.

Как сообщил секретарь штаба Владимир Бондаренко, для возобновления работы во время карантина на рынках должны обеспечить:

  • масочный режим работников и посетителей;
  • дистанционную проверку температуры на входе;
  • недопуск на территорию рынка лиц с признаками острых респираторных вирусных инфекций;
  • обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанцию 1,5 метра между посетителями;
  • дезинфекцию поверхностей каждые три часа

При этом возобновить работу смогут только официально зарегистрированные продовольственные рынки. Также должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг продовольственных рынков. Приготовление и потребление пищи в местах продажи будет запрещено.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Карантин, Рынок, 7dniv, 7dnivinfo  
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО

Новости по теме

Когда и как будут работать рынки
Когда и как будут работать рынки
29-апр-2020, 16:30
В случае нарушения условий карантина Минздрав запретит работу всех рынков
В случае нарушения условий карантина Минздрав запретит работу всех рынков
7-апр-2020, 10:00
Работать круглосуточно аптекам рекомендует Кабмин
Работать круглосуточно аптекам рекомендует Кабмин
2-апр-2020, 14:04
Продуктовые рынки в Киеве открывать не будут
Продуктовые рынки в Киеве открывать не будут
1-апр-2020, 13:02
Продуктовым рынкам разрешил работу Минздрав
Продуктовым рынкам разрешил работу Минздрав
31-мар-2020, 19:13

Последние новости

Вчера, 2020-04-30
22:21
Политика
Требования для работы продовольственных рынков назвали в КГГА
22:19
События
Местный депутат выпал с балкона многоэтажки в Одессе
19:58
События
Коронавирус подтвердили у премьера России
18:32
Политика
Ограничения на городской транспорт для работающих сняли Черкассы
18:30
Политика
Несмотря на запрет Кабмина Черкассы открывают магазины и парки
17:27
Политика
Подозрение в деле Гладковского объявили экс-руководству Минобороны
17:25
Политика
Изменения в госбюджет-2020 по кредитам Кабмин предлагает ВР
17:23
Политика
В силу вступил один из пунктов закона о рынке земли
17:21
Политика
Говорить с украинцами на оккупированном Донбассе готова Украина - заявил Кулеба
17:19
Политика
Подготовить план выхода из карантина поручил Зеленский
17:17
Политика
Госфинансирование партии "Слуга народа" остановило НАПК
17:15
События
Женщине, которую задержали сегодня по делу жестокого убийства ребенка в Харькове, грозит пожизненное лишение свободы
17:06
Политика
Виктор Медведчук: Дальнейшее сохранение полуколониального статуса означает для Украины крах экономики
17:05
Политика
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ запустила СММ-проект ко Дню Победы
15:34
Политика
Репрессии против украинцев в ​​РФ осудила Рада
15:31
События
Вакцинацию из-за COVID-19 ВОЗ призывает страны не прекращать
15:19
Политика
На согласовании вопросов по Донбассу с "ДНР/ЛНР" настаивает Кремль
14:50
События
Полные штаммы коронавируса глубоко в легких остаются даже после выздоровления пациента
14:16
Политика
На повторное первое чтение направить закон "О медиа" рекомендуют Раде
14:13
События
Полиция Харькова расследует жестокое убийство ребенка, задержана мать девочки

Новости ТОП-7

На предложение Шмыгаля отправить безработных на строительство дорог прокомментировал Разумков9784
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.04 (состоянием на 09:00)3335
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.04 (состоянием на 09:00)2648
Ресторан Велюр нардепа Тищенко замуровал Олег Ляшко911
"Такой формулировки как временный министр нет" - Разумков об Авакове255
На дома с больными коронавирусом начали вешать ярлыки224
Власть Зеленского на официальном уровне начала торговлю украинскими батраками199

Досуг

Стоит ли покупать сантехнику онлайн?
Стоит ли покупать сантехнику онлайн?
Покупка сантехники онлайн, как и любого другого товара для обустройства дома, в последнее время стала самым обыденным делом. Это не только очень удобно, но и достаточно выгодно.
Вчера, 20:3160
Для чего нужна оснастка станка при обработке металлических деталей
Для чего нужна оснастка станка при обработке металлических деталей
В технологии машиностроения заготовки, подлежащие обработке, называются заготовками. Важнейшим параметром детали является ее геометрическая форма...
Вчера, 17:4973
ТОП-5 полезных электроинструментов для ремонта
ТОП-5 полезных электроинструментов для ремонта
Середина весны – наверное, самый лучший период для ремонта в квартире или на даче. Конечно, можно смело доверить это дело специалистам, но если Вы имеете некоторые навыки или хотите попробовать себя в этой работе, без надежных электроинструментов dам точно не обойтись.
Вчера, 12:1992
10 неизвестных фактов о Кристине Асмус
10 неизвестных фактов о Кристине Асмус
Кристина Асмус, жена Харламова, время от времени делится со своими поклонниками в Инстаграме интересными фактами из личной жизни
Вчера, 12:1784
Оникс в дизайне интерьера
Оникс в дизайне интерьера
Одним из отличных способов сделать дизайн интерьера особенным, богатым и изысканным – использовать для отделки оникс, который способен идеально подчеркнуть эксклюзивность и уникальность той или иной комнаты.
29-апр-2020, 18:23138
Максим Иванчук: почему у мужчин возникает гинекомастия? – Отзывы пластического хирурга
Максим Иванчук: почему у мужчин возникает гинекомастия? – Отзывы пластического хирурга
Наверняка многие из вас слышали о таком заболевании как “гинекомастия у мужчин”. В этом материале мы попробуем разобраться с причинами появления, а также способами от его избавления
29-апр-2020, 11:44158

События

Местный депутат выпал с балкона многоэтажки в Одессе
Местный депутат выпал с балкона многоэтажки в Одессе
Погибший был главой земельной комиссии одного из сельсоветов
Вчера, 22:1948
Коронавирус подтвердили у премьера России
Коронавирус подтвердили у премьера России
Михаил Мишустин ушел на самоизоляцию
Вчера, 19:5874
Женщине, которую задержали сегодня по делу жестокого убийства ребенка в Харькове, грозит пожизненное лишение свободы
Женщине, которую задержали сегодня по делу жестокого убийства ребенка в Харькове, грозит пожизненное лишение свободы
Полиция открыла дело по факту умышленного убийства малолетнего ребенка
Вчера, 17:15105
Вакцинацию из-за COVID-19 ВОЗ призывает страны не прекращать
Вакцинацию из-за COVID-19 ВОЗ призывает страны не прекращать
В первую очередь, необходимо продолжать иммунизацию от кори
Вчера, 15:3149
Полные штаммы коронавируса глубоко в легких остаются даже после выздоровления пациента
Полные штаммы коронавируса глубоко в легких остаются даже после выздоровления пациента
Вирус, который находится глубоко в легких, не можно обнаружить обычными методами тестирования
Вчера, 14:5077
Полиция Харькова расследует жестокое убийство ребенка, задержана мать девочки
Полиция Харькова расследует жестокое убийство ребенка, задержана мать девочки
Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры
Вчера, 14:1396
7 Днів