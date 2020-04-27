 

После суда о клевете в отношении Гандзюк счета Кивы были арестованы

Политика Сегодня, 10:5558
После суда о клевете в отношении Гандзюк счета Кивы были арестованы

Исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на счета нардепа от "Оппозиционной платформы - За життя" Ильи Кивы в рамках принудительного исполнения решения суда по иску отца погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

 

Об этом сказал РБК-Украина источник в Исполнительной службе.

В частности, 26 июня 2019 года Соломенский райсуд Киева обязал Киву опровергнуть свои обвинения в адрес Екатерины Гандзюк. Отметим, ранее он обвинил ее в коррупции в эфире телеканала "Эспрессо". Речь идет о его заявлении о том, что Гандзюк якобы "сидела на разворовывании городского бюджета" 

Суд признал заявления необоснованными, обязал Киву их опровергнуть и уплатить 1 400 гривен судебного сбора.

Нардеп не выполнил решение суда, и в марте Исполнительная служба Днепровского района Киева по заявлению отца Гандзюк открыла производство, а 22 апреля наложила арест на счета Кивы, чтобы он уплатил 1 400 гривен судебного сбора.

В реестре исполнительных производств указано, что оно открыто 18 марта текущего года.

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Теги: news, новости, Украина, Кива, 7dniv, 7dnivinfo  
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