Прокуроры не игнорируют ходатайства адвокатов Гандзюк - заявила Венедиктова

Прокуроры по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк не получали ходатайств от защитников потерпевшей стороны.

Об этом в интервью hromadske заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Никаких ходатайств по делу (об убийстве Екатерина Гандзюк, - ред.) от адвокатов нет официально. Никаких. Спросите об этом у прокуроров. Все, которые были, все были сделаны", - заявила она.

Ранее адвокат Евгения Закревская раскритиковала досрочное завершение расследования в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. По ее словам, стратегия прокуроров работает на пользу подозреваемых, а расследование завершили еще до проведения ряда следственных и негласных следственных действий.

Адвокат также заявила, что ряд ходатайств, которые она подала в рамках дела, не были рассмотрены прокурорами.