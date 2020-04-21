На угрозы Авакова ответил мэр Черкасс

После ослабления карантина в Черкассах и открытия уголовного дела мэр города Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

В частности, Бондаренко прокомментировал открытие уголовного дела и реакцию министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Меня, городского голову, и нашу семью никакими уголовными делами, возобновленными, не запугать. В том числе от высших чиновников нашей страны", - заявил мэр.

Он также отметил, что адресует свое обращение высшим чиновникам Украины.

"Дорогие друзья, в Черкассах есть много нераскрытых дел… Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров", - подчеркнул Бондаренко.

Он уточнил, что гражданин Украины имеет право посещать все магазины с соблюдением карантинных мер.