Германия откажет "Северному потоку-2" в иммунитете к директиве ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии откажет "Северному потоку-2" в иммунитете к газовой директиве Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Сообщается, что немецкий регулятор разослал сторонам проект решения, который есть в распоряжении Handelsblatt. Согласно документу, он отклоняет заявку Nord Stream 2 AG, постановив, что газопровод подлежит европейскому регулированию.

Также сообщается, что российский "Газпром" с начала года требовал освободить "Северный-поток-2" от регулирования ЕС. Такая возможность предусмотрена в измененной газовой директиве ЕС при направлении соответствующего запроса в регулятор той страны Евросоюза, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод.

"В качестве обоснования в нем говорится о том, что "Северный поток-2" в свете недостаточной реализации не выполняет условия закона об энергетическом хозяйстве Германии для освобождения от правил", - говорится в документе.

Также издание пишет, что стороны процесса обязаны ответить регулятору о своей позиции до 8 мая, после чего Федеральное сетевое агентство объявит окончательное решение.