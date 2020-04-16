США запретили давать показания главному инфекционисту в Конгрессе

Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи давать показания Конгрессу США на следующей неделе.

Об этом сообщил представитель комитет по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Холландер заявил, что комитет разыскивал американского инфекциониста, чтобы он выступил на слушаниях по вопросу борьбы с коронавирусом, однако Белый дом заблокировал выступление Фаучи.

"Представитель администрации сообщил нам, что Белый дом запретил Фаучи приходить для дачи показаний", - добавил он.

Пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир подтвердил это решение администрации. Он назвал контрпродуктивным участие главного инфекциониста в обсуждениях во время разгара борьбы США с коронавирусом.