Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что это первое публичное выступление главы КНДР за последние 20 дней.

По данным государственного информационного агентства Северной Кореи, Ким Чен Ын принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений в Пхеньяне.

Кима сопровождали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе его младшая сестра Ким Е Чжон.

В то же время президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме отказался комментировать сообщение северокорейских СМИ о том, что Ким Чен Ын впервые появился на публике с 11 апреля.

"Я бы предпочел пока не комментировать. Нам будет, что сказать об этом в соответствующее время", - сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро.